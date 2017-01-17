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Туристические события Липецкой области отмечены в Австрии

09:47 17 Января 2017 Экономика
В Вене открылась международная выставка туризма Ferienmesse Wien. На ней был дан старт перекрестного Года туризма России и Австрии.

В рамках официального открытия состоялся туристический российско-австрийский форум, на котором Липецкая область была отмечена как регион, в котором наиболее качественно и интересно проходят событийные мероприятия, особенно реконструкции исторических событий. "Информирование зарубежных туристов о популярных туристических маршрутах, таких, как "Русские Усадьбы", "Великий шелковый путь", "Золотое кольцо", "Серебряное ожерелье" и о туристическом потенциале регионов России, включая города, принимающие Чемпионат мира - 2018, является важнейшей задачей продвижения страны на зарубежных рынках. Проведение перекрестного года туризма - отличная возможность укрепить имидж России как благоприятного туристического направления в Австрии и увеличить въездной турпоток", - отметил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Развитие туризма как отдельной отрасли экономики глава региона Олег Королёв считает приоритетной задачей органов власти на ближайшие годы. «На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, которые будет интересно посетить каждому. Развитие туризма способно стать еще одной точкой экономического роста региона и дополнительным источником пополнения муниципальных бюджетов. Отрасль развивается через механизмы государственно-частного партнерства, областные власти поддерживают предпринимательскую инициативу по строительству туристских объектов», - говорит глава региона Олег Королёв.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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