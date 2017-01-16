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Источник: ТРК "Липецкое время"

Главе региона Олегу Королёву вручили медаль "Патриот России". Это министерская награда, оценка работы региона по подготовки призывников к службе в армии.Напомним, Липецкая область из года в год полностью выполняет задание призывной кампании. При этом отмечаются высокие показатели годности военнослужащих и минимальное число уклонистов. В 2016 году отдать долг Родине отправились более 3 тысяч липчан. Годность призывников составила 82%.Такие результаты стали возможны благодаря слаженной работе военкоматов, учебных заведений и военно-патриотических клубов.