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Источник: ТРК "Липецкое время"

Об этом сегодня говорили в Ельце. Древний город посетили представители Федерального агентства по туризму и комиссия по контролю за развитием туристского кластера «Елец». Совещание провели выездное. Оценили, как развивается туркластер, и обсудили перспективы развития туризма в целом.Третий по высоте в Европе, величественный, впечатляющий, Вознесенский собор - одна из главных достопримечательностей Ельца, с которой начали экскурсию. Ежегодно его посещают тысячи туристов. Из собора - в автобусный тур по древнему городу. Три дома на улице Лермонтова - одна из главных причин проверки Ростуризмом туркластера в Ельце. Несколько недель назад эти здания оказались в центре внимания. Якобы на их месте давно должен стоять культурно-оздоровительный центр. Проверяющим объяснили, что это недоразумение. Стройку здесь планировали, но в инвестиционное соглашение проект так и не внесли.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".