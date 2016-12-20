link
Сегодня
Липецкая область восстановила все горельники
Единовременную выплату пенсионеры начнут получать с 13 января
В Липецке осложнилась эпидситуация по гриппу и ОРВИ
Новоселами стали усманские дети-сироты
Митрополит Липецкий и Задонский получит знак отличия «За заслуги перед Липецкой областью»
Малоимущие семьи при рождении первенца получат 20 тысяч рублей
Липецкий аэропорт дополнительно получит 94 млн рублей
Липчане смогут сначала забрать автомобиль со штрафстоянки, а заплатить после
Награды "Липецкого выбора" получили фильмы "Коробка" и "Елецкие кружева"
В Липецке создали клуб любителей искусств
Гендиректор трех предприятий Липецка задолжал сотрудникам 3,5 млн рублей
Перебои со светом будут в районе Сокола
Жители НЛМК и новых микрорайонов останутся без воды
Липецкая область - в пятерке лучших по объему отгруженных товаров собственного производства
Водитель грузовика пострадал на трассе "Дон"

В Ельце построят новый ТЦ, в Задонском районе - гостиницу и автокемпинг

18:35 20 Декабря 2016 Экономика
В Ельце построят новый ТЦ, в Задонском районе - гостиницу и автокемпинг
Загрузка плеера
Об этом сегодня говорили в Ельце. Древний город посетили представители Федерального агентства по туризму и комиссия по контролю за развитием туристского кластера «Елец». Совещание провели выездное. Оценили, как развивается туркластер, и обсудили перспективы развития туризма в целом.

Третий по высоте в Европе, величественный, впечатляющий, Вознесенский собор - одна из главных достопримечательностей Ельца, с которой начали экскурсию. Ежегодно его посещают тысячи туристов. Из собора - в автобусный тур по древнему городу. Три дома на улице Лермонтова - одна из главных причин проверки Ростуризмом туркластера в Ельце. Несколько недель назад эти здания оказались в центре внимания. Якобы на их месте давно должен стоять культурно-оздоровительный центр. Проверяющим объяснили, что это недоразумение. Стройку здесь планировали, но в инвестиционное соглашение проект так и не внесли.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 688
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:
Подробнее

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

15:46
Липецкая область восстановила все горельники
15:36
Единовременную выплату пенсионеры начнут получать с 13 января
15:07
В Липецке осложнилась эпидситуация по гриппу и ОРВИ
14:30
Новоселами стали усманские дети-сироты
14:14
Митрополит Липецкий и Задонский получит знак отличия «За заслуги перед Липецкой областью»
13:44
В Липецке до 3 мороза
12:57
Награды "Липецкого выбора" получили фильмы "Коробка" и "Елецкие кружева"
12:50
В Липецке создали клуб любителей искусств
12:38
Малоимущие семьи при рождении первенца получат 20 тысяч рублей
12:35
Липецкий аэропорт дополнительно получит 94 млн рублей
12:31
Липчане смогут сначала забрать автомобиль со штрафстоянки, а заплатить после
11:51
Гендиректор трех предприятий Липецка задолжал сотрудникам 3,5 млн рублей
11:06
Перебои со светом будут в районе Сокола
11:00
Жители НЛМК и новых микрорайонов останутся без воды
10:45
Липецкая область - в пятерке лучших по объему отгруженных товаров собственного производства
10:06
Водитель грузовика пострадал на трассе "Дон"
09:40
Руководители региона поздравили энергетиков с праздником
08:45
Смотрите сегодня на телеканале "Липецкое время"
08:30
Художественный музей презентует зимнюю выставку
08:00
Театр кукол подготовил детские утренники
Вся лента новостей