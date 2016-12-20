В Ельце построят новый ТЦ, в Задонском районе - гостиницу и автокемпинг
18:35 20 Декабря 2016 Экономика
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Третий по высоте в Европе, величественный, впечатляющий, Вознесенский собор - одна из главных достопримечательностей Ельца, с которой начали экскурсию. Ежегодно его посещают тысячи туристов. Из собора - в автобусный тур по древнему городу. Три дома на улице Лермонтова - одна из главных причин проверки Ростуризмом туркластера в Ельце. Несколько недель назад эти здания оказались в центре внимания. Якобы на их месте давно должен стоять культурно-оздоровительный центр. Проверяющим объяснили, что это недоразумение. Стройку здесь планировали, но в инвестиционное соглашение проект так и не внесли.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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