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В прошлом году в экономику области было привлечено 130 млрд рублей инвестиций

14:50 17 Января 2017 Экономика
Липецкая область в минувшем году закрепила за собой статус инвестиционно привлекательного региона. Об этом журналистам на брифинге рассказал начальник управления инвестиций и международных связей Игорь Маленко.

По предварительным данным, в 2016 году в экономику области привлечено 130 млрд рублей инвестиций. На каждого жителя региона они составили 112 тысяч рублей. Что на 11% больше, чем в 2015 году. На протяжении нескольких лет объём инвестиций более чем в два раза превышает доходы бюджета области. А в крупнейших авторитетных рейтингах наш регион входит в тройку территорий с минимальными рисками инвестирования. Продукция, производимая предприятиями Липецкой области, экспортируется в разные страны мира. Причём, если раньше регион поставлял на внешние рынки в основном чёрный металл, то сейчас на 40% выросла доля пищевой продукции. Например, в Болгарию и Грецию организованы поставки липецкого мороженого, в страны Азии - мяса птицы. Хорошие перспективы есть и у малого бизнеса, который при поддержке государства может выйти на рынки Казахстана и Азербайджана.

Игорь Маленко, начальник управления инвестиций и международных связей Липецкой области: "От этого экспорта выигрывают и селяне, то есть я имею ввиду производители агропродукции, и та отрасль промышленности, которая занимается пищепереработкой. Да, цифры пока скромные: было 1,9, стало 3,6. Эти цифры имеют очень большое значение, потому что в пищепереработки сельхозпродукции огромная конкуренция".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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