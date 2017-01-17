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Новый ФАП открыли в Лебедянском районе

14:45 17 Января 2017 Здоровье
Новый ФАП открыли в Лебедянском районе
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Доступная медицина в действии. В селе Мокрое Лебедянского района появился фельдшерско-акушерский пункт. Торжественная церемония открытия состоялась сегодня.

Местные жители теперь могут рассчитывать на квалифицированную помощь рядом с домом. ФАП будет обслуживать около 700 человек. Профилактическая, прививочная и диспансерная работа теперь в селе выйдет на новый уровень, уверены специалисты.

Людмила Летникова, заместитель главы администрации Липецкой области: "Это типовой ФАП. В этом году мы будем открывать еще 6 таких ФАПов. Сегодня в Добром, Кривец. С этого года и следующие два года мы будем строить офисы врача общей практики. Это более высокое качество медобслуживания, когда уже врач с машиной, с лабораторией, с дневным стационаром, с физиокабинетом. Но это в селах, где более 1200 населения".

В Лебедянском районе это уже второй медпункт, построенный по современному типовому проекту. В ближайшие два года запланировано строительство новых офисов общей врачебной практики в селах Шовское и Ольховец. Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти. «Значительные усилия в этой сфере, - считает глава администрации Липецкой области Олег Королёв, - способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения».

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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