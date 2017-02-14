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В сетевые магазины региона планируют поставлять белорусскую сельхозпродукцию

12:27 14 Февраля 2017 Экономика
Делегация управления потребительского рынка вернулась из республики Беларусь, которую она посетила с рабочим визитом. Стороны обсудили возможность прямых поставок белорусской сельхозпродукции в сетевые магазины региона. Заместитель министра торговли Белоруссии отметил, что товарооборот между сторонами в 2016 году увеличился на 20%.

Также липчане познакомились с организацией местной потребкооперации по заготовке, хранению и переработке овощей, мяса и молока. А в Витебской области посетили районное потребительское общество. Наши специалисты отметили, что комплекс имеет свой хлебозавод, мясокомбинат, коптильню, цеха для хранения и переработки овощей. Продукцию затем фасуют и поставляют в собственные торговые сети. Планируется применить такую же систему и в Липецкой области.

Николай Киреев, начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области: "У них такая работа проведена. У нас ведь раньше так и было, но в 90-е года эту схему обрубили, осталась одна торговля. Мы ставим перед собой задачу: через годы мы должны встретиться и показать конкретные результаты наших усилий".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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