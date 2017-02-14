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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Олег Королёв проводит сегодня заседание административного совета в Становом. Подробно анализируются итоги социально-экономического развития Становлянского, Измалковского и Елецкого районов.Одна из главных тем – развитие инвестиционных процессов. Значительное увеличение инвестиционной активности отмечается в Елецком и Становлянском районах, где объемы инвестиций на душу населения с 2007 года увеличились в 37 и 20 раз соответственно.Елецкому району удалось преодолеть системное отставание. С 2012 года район занимает места в первой десятке областного рейтинга. С 2016 года на территории Елецкого района начались работы по строительству инфраструктуры для обеспечения второго участка ОЭЗ «Липецк».По сравнению с 2007 годом Измалковскому району удалось увеличить объем инвестиций на душу населения в 2,2 раза, что существенно меньше, чем в двух других районах. Созданная в районе ОЭЗ РУ АПТ «Измалково», единственным резидентом которой является всего одно предприятие (ООО «АгроРегион» - производство, хранение и реализация картофеля), пока не способствует повышению инвестиционной активности.За 10 лет в экономику Елецкого района инвестировано 16,7 млрд руб., Измалковского – 7,2 млрд руб., Становлянского – 7,8 млрд руб.Объем отгруженных товаров (работ, услуг) за 10 лет вырос (в действующих ценах) в Елецком районе более чем в 5 раз, в Измалковском – в 2,5 раза, в Становлянском – в 2,7 раза. В Елецком районе производят мукомольную продукцию, мясо птицы и корма для животных. В Измалковском районе освоено производство плодо-овощных консервов, безалкогольных напитков и минеральной воды, мясных полуфабрикатов, макаронных изделий. В Становлянском районе малые предприятия начали производить сыры по итальянской технологии, мясные полуфабрикаты. Хозяйства района выращивают люпин и сою.«Курс на развитие инновационного производства необходимо продолжать», - отметил в ходе заседания глава администрации Липецкой области Олег Королёв.