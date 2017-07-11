Генеральную уборку провели в садоводстве «Дачный-1»
18:08 11 Июля 2017 Экология
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Садоводческое товарищество «Дачный-1» находится в черте Липецка. Но плюсов от этого, кажется, нет. На въезде прямо напротив домиков свалка мусора. Дачники говорят, что раньше здесь были контейнеры и их регулярно вывозили. Теперь мусор с участков просто складывают в общую кучу. Хотя подобное запрещено, но выхода у людей нет.
Вывозить мусор самостоятельно для большинства садоводов, а это в основном пенсионеры, задача сложная. Но и захламлять дачный они не хотят. Вот и обратились в Народный фронт к активистам проекта «Генеральная уборка».
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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