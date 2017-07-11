Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 17

Источник: ТРК "Липецкое время"

Генеральная уборка. В Липецкой области Народный фронт продолжает бороться со стихийными свалками. Неравнодушные жители присылают активистам более сотни обращений с просьбой помочь ликвидировать незаконные мусорки.Садоводческое товарищество «Дачный-1» находится в черте Липецка. Но плюсов от этого, кажется, нет. На въезде прямо напротив домиков свалка мусора. Дачники говорят, что раньше здесь были контейнеры и их регулярно вывозили. Теперь мусор с участков просто складывают в общую кучу. Хотя подобное запрещено, но выхода у людей нет.Вывозить мусор самостоятельно для большинства садоводов, а это в основном пенсионеры, задача сложная. Но и захламлять дачный они не хотят. Вот и обратились в Народный фронт к активистам проекта «Генеральная уборка».Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".