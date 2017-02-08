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НЛМК запустил три новых очистных установки

15:01 8 Февраля 2017 Экология
НЛМК запустил три новых очистных установки
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Новые разработки в промышленной экологии. Новолипецкий комбинат запустил три новых очистных установки на аглофабрике. Они снизят выбросы пыли в 15 раз, уверяют специалисты.
На строительство объекта потратили 360 миллионов рублей. И это только первый этап масштабной экологической программы. Её реализуют на производстве в рамках трёхстороннего соглашения, подписанного Росприроднадзором, металлургическим комбинатом и администрацией области. В этом году начнут работать ещё 7 новых систем в агломерационном цехе, коксохимпроизводстве и доменных печах. Они направлены на максимальное снижение выбросов в атмосферу токсичных веществ и пыли.

Галина Рощупкина, руководитель управления Росприроднадзора Липецкой области: "Пыль - основной загрязняющий компонент при металлургическом производстве. Сейчас все мероприятия направлены на снижение концентрации этих веществ. В коксохимическом производстве планируется большой комплекс, который направлен на снижение выбросов токсичных веществ - бензола, фенола".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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