НЛМК запустил три новых очистных установки
15:01 8 Февраля 2017 Экология
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На строительство объекта потратили 360 миллионов рублей. И это только первый этап масштабной экологической программы. Её реализуют на производстве в рамках трёхстороннего соглашения, подписанного Росприроднадзором, металлургическим комбинатом и администрацией области. В этом году начнут работать ещё 7 новых систем в агломерационном цехе, коксохимпроизводстве и доменных печах. Они направлены на максимальное снижение выбросов в атмосферу токсичных веществ и пыли.
Галина Рощупкина, руководитель управления Росприроднадзора Липецкой области: "Пыль - основной загрязняющий компонент при металлургическом производстве. Сейчас все мероприятия направлены на снижение концентрации этих веществ. В коксохимическом производстве планируется большой комплекс, который направлен на снижение выбросов токсичных веществ - бензола, фенола".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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