Полиция устанавливает личности напавших на съемочную группу "Липецкого времени"
18:46 22 Ноября 2017 Происшествия
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"Народный прогноз погоды" и "Доверяй, но проверяй" - эти рубрики для утреннего шоу "Будильник" корреспондент Антон Пальчиков ежедневно снимает в торговых центрах Липецка. Но то, что случилось вчера вечером, до сих не укладывается у него в голове. После очередного опроса для программы на съемочную группу на входе в магазин напали. Пока подоспел охранник, телеоператор получил ряд травм. Позднее в травмпункте врачи диагностировали микротрещину скулы и многочисленные ушибы мягких тканей. Сейчас личности хулиганов устанавливает полиция.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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