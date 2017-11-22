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Источник: ТРК "Липецкое время"

Они вышли, чтобы дарить заряд бодрости и хорошего настроения телезрителям, а в ответ получили удары в лицо. Корреспондентов утреннего шоу телекомпании "Липецкое время" избили пьяные хулиганы. Инцидент произошёл вчера вечером у одного из торговых центров. Эту ситуацию уже назвали дерзким нападением. Сейчас его расследованием занимается полиция."Народный прогноз погоды" и "Доверяй, но проверяй" - эти рубрики для утреннего шоу "Будильник" корреспондент Антон Пальчиков ежедневно снимает в торговых центрах Липецка. Но то, что случилось вчера вечером, до сих не укладывается у него в голове. После очередного опроса для программы на съемочную группу на входе в магазин напали. Пока подоспел охранник, телеоператор получил ряд травм. Позднее в травмпункте врачи диагностировали микротрещину скулы и многочисленные ушибы мягких тканей. Сейчас личности хулиганов устанавливает полиция.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".