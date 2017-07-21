Помощь была рядом, но 3-летнего Артема Кузнецова так и не спасли
18:45 21 Июля 2017 Происшествия
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13 июля информационные порталы и социальные сети всколыхнула новость о том, что пропал ребенок. Снова мальчик, и снова в Тербунском районе, даже зовут также - Артем. Родители искали ребенка сначала самостоятельно, потом обратились в полицию. На призыв сразу откинулись волонтеры - липецкий «Поиск пропавших детей» и столичный отряд «Лиза Алерт».
Казалось, что все было против того, чтобы Артем нашелся. В эти дни в Тербунском районе шли проливные дожди, из-за чего собаки никак не могли взять след. Волонтеров катастрофически не хватало. Однако надежда жила. Километр за километров прочесывали местность. Поиски велись с вертолета и квадрокоптеров. Работали оперативные службы.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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