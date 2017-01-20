Более 20 кг психотропных веществ изъяли в Липецкой области за прошлый год
18:01 20 Января 2017 Происшествия
Загрузка плеера
В Липецкой области впервые вынесли приговор преступному сообществу. Их признали виновными в организации незаконного сбыта наркотиков. Подобными заголовками пестрит новостное пространство как федеральных, так и региональных СМИ. Наркоманию как явление искореняют всеми способами. Результаты этой борьбы - это спасённые человеческие жизни. За последние 3 года в Липецкой области смертность от отравления наркотиками снизилась в 2,5 раза. На статистику повлияло многое. Прежде всего раннее выявление зависимых. Помогло открытие химико-токсикологической лаборатории при областном наркодиспансере.
В минувшем году наркополицейские выявили порядка 1300 случаев незаконного оборота наркотиков. Изъято больше 20 килограммов психотропных веществ, почти 15 килограммов наркосодержащих растений. Такие цифры прозвучали в областной администрации на совещании по обеспечению правопорядка.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 74
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|18:18
|18:10
|18:07
|18:01
|17:57
|17:53
|17:44
|16:38
|16:22
|16:10
|16:02
|15:32
|14:55
|14:33
|12:57
|12:52
|12:49
|12:33
|12:29
|12:26
Комментарии