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Более 20 кг психотропных веществ изъяли в Липецкой области за прошлый год

18:01 20 Января 2017 Происшествия
Более 20 кг психотропных веществ изъяли в Липецкой области за прошлый год
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Если беда общая, то усилия в борьбе с ней должны прилагать все структуры и ведомства. Наркомания, алкоголизм и ВИЧ - это такой случай. Если говорить о статистике, то везде отмечают положительную динамику. Больных наркоманией постепенно становится меньше. На 30 процентов за прошлый год сократилось число заболевших ВИЧ. 12 тонн опасной спиртосодержащей жидкости не дойдёт до потребителя после рейдов полиции. О том, что работу по оздоровлению общества нужно усилить в разы, сказал глава региона Олег Королёв в ходе совещания.

В Липецкой области впервые вынесли приговор преступному сообществу. Их признали виновными в организации незаконного сбыта наркотиков. Подобными заголовками пестрит новостное пространство как федеральных, так и региональных СМИ. Наркоманию как явление искореняют всеми способами. Результаты этой борьбы - это спасённые человеческие жизни. За последние 3 года в Липецкой области смертность от отравления наркотиками снизилась в 2,5 раза. На статистику повлияло многое. Прежде всего раннее выявление зависимых. Помогло открытие химико-токсикологической лаборатории при областном наркодиспансере.

В минувшем году наркополицейские выявили порядка 1300 случаев незаконного оборота наркотиков. Изъято больше 20 килограммов психотропных веществ, почти 15 килограммов наркосодержащих растений. Такие цифры прозвучали в областной администрации на совещании по обеспечению правопорядка.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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