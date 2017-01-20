Награды получили сотрудники липецкой прокуратуры
17:53 20 Января 2017 Общество
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Её утро начинается с изучения поправок в законы и постановления, федеральные и областные. К десяткам инициатив и предложений парламентариев Наталья Загорская должна подготовить заключение, дать правовую оценку. Затем совместные заседания на комитетах, комиссиях и сессиях облсовета. День расписан по минутам. В областной прокуратуре она работает больше 20 лет. За это время успела стать старшим помощником прокурора, получила звание «Ветеран труда».
Сегодня копилка наград Натальи Загорской пополнилась нагрудным знаком «За безупречную службу». Награждение приурочили к большой дате — 295-летию прокуратуры России. По этому поводу в зале областного центра культуры собрали лучших работников региона.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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