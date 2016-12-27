В суде Липецка состоялось первое заседание по делу о крупном мошенничестве в сфере ЖКХ
11:55 27 Декабря 2016 Происшествия
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Ярослав Якушев, следователь по особо важным делам ОРОВД СУ СК России по Липецкой области: "В ходе предварительного следствия обвиняемый не признавал вину в совершении инкриминируемого ему преступления, давал противоречивые и непоследовательные показания. По результатам ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый изменил позицию, дал признательные показания, которые расцениваются следствием как достоверные".
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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