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Источник: ТРК "Липецкое время"

Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «Городская управляющая компания «Капитал» Александра Шашлова. Его обвиняют в крупном мошенничестве. В Советском суде состоялось первое заседание. Материалы уголовного дела насчитывают 38 томов. По версии следствия, ГУК «Капитал» обслуживала многоквартирные дома в Липецке, в том числе начисляла плату жильцам за поставленные им ресурсы. Для сбора коммунальных платежей с населения в августе 2014 года Александр Шашлов заключил договор с фактически подконтрольной ему организацией ООО «Расчетно-вычислительный центр». За два с лишним года деятельности на счета данных компаний от граждан поступило более 21 млн рублей. Однако до поставщиков ресурсов эти деньги не дошли. Почти половину суммы обвиняемый снял со счетов и потратил на собственные нужды. На данный момент поставщикам ресурсов - «ЛГЭК» и филиалу «Квадра» - «Липецкая генерация» - перечислена часть похищенных денежных средств. «ГЭСКу» ущерб полностью возмещён.Ярослав Якушев, следователь по особо важным делам ОРОВД СУ СК России по Липецкой области: "В ходе предварительного следствия обвиняемый не признавал вину в совершении инкриминируемого ему преступления, давал противоречивые и непоследовательные показания. По результатам ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый изменил позицию, дал признательные показания, которые расцениваются следствием как достоверные".Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".