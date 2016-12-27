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Мэр предложил украсить центр Липецка архитектурной подсветкой

12:35 27 Декабря 2016 Общество
Мэр предложил украсить центр Липецка архитектурной подсветкой
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Сергей Иванов вчера вечером проехал по Липецку, чтобы посмотреть, насколько город готов к предстоящим новогодним праздникам. Внимание мэр уделил не только центру, но и отдалённым районам.

Площадь Ленина-Соборная. Здесь уже сияет огнями новогодняя елка, каскад фонтанов. Однако, по словам мэра, центр Липецка должен выглядеть наряднее. Один из вариантов: архитектурная подсветка Христорождественского собора. Глава Липецка поручил специалистам подготовить эскизный проект.
В этом году в новогоднем убранстве областного центра немало новинок. Сюрпризом для липчан станет объемная световая конструкция на площади Петра Великого. Пара коней, запряженных в сказочную карету. Специалисты «Липецкгорсвета» уже завершают её сборку. Кони будут мчаться навстречу почти 4-метровому светящемуся снеговику. А у Комсомольского пруда появится целый квартет снеговиков с музыкальными инструментами.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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