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Источник: ТРК "Липецкое время"

Сергей Иванов вчера вечером проехал по Липецку, чтобы посмотреть, насколько город готов к предстоящим новогодним праздникам. Внимание мэр уделил не только центру, но и отдалённым районам.Площадь Ленина-Соборная. Здесь уже сияет огнями новогодняя елка, каскад фонтанов. Однако, по словам мэра, центр Липецка должен выглядеть наряднее. Один из вариантов: архитектурная подсветка Христорождественского собора. Глава Липецка поручил специалистам подготовить эскизный проект.В этом году в новогоднем убранстве областного центра немало новинок. Сюрпризом для липчан станет объемная световая конструкция на площади Петра Великого. Пара коней, запряженных в сказочную карету. Специалисты «Липецкгорсвета» уже завершают её сборку. Кони будут мчаться навстречу почти 4-метровому светящемуся снеговику. А у Комсомольского пруда появится целый квартет снеговиков с музыкальными инструментами.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".