Мэр предложил украсить центр Липецка архитектурной подсветкой
12:35 27 Декабря 2016 Общество
Загрузка плеера
Площадь Ленина-Соборная. Здесь уже сияет огнями новогодняя елка, каскад фонтанов. Однако, по словам мэра, центр Липецка должен выглядеть наряднее. Один из вариантов: архитектурная подсветка Христорождественского собора. Глава Липецка поручил специалистам подготовить эскизный проект.
В этом году в новогоднем убранстве областного центра немало новинок. Сюрпризом для липчан станет объемная световая конструкция на площади Петра Великого. Пара коней, запряженных в сказочную карету. Специалисты «Липецкгорсвета» уже завершают её сборку. Кони будут мчаться навстречу почти 4-метровому светящемуся снеговику. А у Комсомольского пруда появится целый квартет снеговиков с музыкальными инструментами.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 36
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|12:37
|12:35
|12:27
|11:55
|11:53
|11:50
|11:22
|10:52
|10:48
|10:11
|09:59
|09:35
|08:45
|08:30
|08:00
|07:00
26.12.2016
|18:16
|18:15
|18:04
|17:59
Комментарии