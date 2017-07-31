Липецкие школьники ответили на "Большие вызовы"
14:04 31 Июля 2017 Образование
Образовательный центр в Сочи открыт по инициативе Президента России Владимира Путина в июне 2015 года на базе олимпийских объектов. Ежемесячно сюда приезжают 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет со всех регионов России. Обучение проводят ведущие преподаватели спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, ведущие ученые, деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства.
В Липецкой области многое делается для самореализации молодежи со школьной скамьи. Самые способные участвуют в выставках и конкурсах, олимпиадах и конференциях. Из областного бюджета победителям и лауреатам областных, всероссийских и международных форумов выплачивается стипендия. «Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, талантливых мальчишек и девчонок, которые скоро возьмут на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России», - считает глава региона Олег Королёв.
Количество показов: 90
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Лента новостей
|18:40
|18:32
|17:08
|16:40
|16:24
|16:04
|15:56
|15:33
|14:57
|14:32
|14:19
|14:04
|12:49
|12:44
|12:43
|12:39
|12:29
|12:24
|12:06
|11:59
Комментарии