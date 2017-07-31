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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

В образовательной программе «Большие вызовы», которая проходила в центре «Сириус» в Сочи с 1 по 24 июля, приняли участие 14 липецких школьников. Образовательная программа включала лекции и мастер-классы российских ученых-экспертов, встречи с ведущими предпринимателями страны, ежедневные практические занятия на высокотехнологичном передовом оборудовании в лабораториях и мастерских парка науки и искусства «Сириуса». Результаты работы были представлены на итоговой конференции.Образовательный центр в Сочи открыт по инициативе Президента России Владимира Путина в июне 2015 года на базе олимпийских объектов. Ежемесячно сюда приезжают 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет со всех регионов России. Обучение проводят ведущие преподаватели спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, ведущие ученые, деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства.В Липецкой области многое делается для самореализации молодежи со школьной скамьи. Самые способные участвуют в выставках и конкурсах, олимпиадах и конференциях. Из областного бюджета победителям и лауреатам областных, всероссийских и международных форумов выплачивается стипендия. «Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, талантливых мальчишек и девчонок, которые скоро возьмут на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России», - считает глава региона Олег Королёв.