Педагоги дополнительного образования признавались в любви к профессии
18:20 19 Апреля 2017 Образование
Загрузка плеера
уроки педагоги центров дополнительного образования области провели в рамках финала конкурса "Сердце отдаю детям".
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 258
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Ссылки по теме
- 14 Ноября 2016 14:52Вера Штыркова представила Липецкую область на конкурсе "Лучший воспитатель" Общество
- 20 Октября 2016 18:30В Липецке выбирают лучшего педагога детского сада Общество
- 19 Октября 2016 12:32В Липецкой области определили лучших участковых Общество
- 13 Октября 2016 18:31Лучший пекарь области живет в Ельце Общество
- 04 Октября 2016 12:24Педагоги липецких школ искусств получили заслуженные награды Образование
Лента новостей
|18:20
|18:14
|18:07
|17:46
|17:40
|17:32
|17:00
|16:57
|15:41
|15:12
|14:37
|14:22
|13:21
|13:17
|13:14
|12:54
|12:24
|10:04
|08:45
|08:00
Комментарии