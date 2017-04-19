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Источник: ТРК "Липецкое время"

В этом году за звание лучшего педагога дополнительного образования региона боролись 45 претендентов. В финал вышел 21 учитель. Итоговые состязания провели сегодня в Липецке сразу на двух площадках. В центре "ЭкоМир" конкурсанты провели открытые уроки. В институте развития образования выступили с творческими импровизациями. Открытыеуроки педагоги центров дополнительного образования области провели в рамках финала конкурса "Сердце отдаю детям".Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".