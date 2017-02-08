Первый детский технопарк открыли в Липецкой области
12:37 8 Февраля 2017 Образование
Здесь будут получать знания более 1,5 тысяч одарённых детей, с 3 по 11 классы. Спектр направлений обширен - робототехника, нано- и биотехнологии, изучение беспилотной авиации и сбор пространственной информации, IT-технологии.
В "Кванториуме" создан большой музей, где можно наглядно изучить различные принципы и законы физики и аэродинамики. Обучать юных дарований будут ведущие преподаватели региона. Детский технопарк оснащён по последнему слову техники.
Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "За годы перестройки образовалась ситуация, когда каналы развития талантливых детей были нарушены. Сегодня технопарк представляет собой ещё одну возможность для талантливых детей раскрыться".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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