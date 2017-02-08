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Роскачество теперь будет работать в Липецкой области

14:28 8 Февраля 2017 Общество
Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии заключено между администрацией Липецкой области и автономной некоммерческой организацией «Российская система качества». Документ подписали глава региона Олег Королёв и руководитель Роскачества Максим Протасов.

АНО «Российская система качества» создана в 2015 году распоряжением Правительства РФ. Организация информирует потребителей о качестве товаров в магазинах. Российский Знак качества может присваиваться товару на срок от 1 до 3 лет.

Вопросам повышения качества продукции, выпускаемой на предприятиях разных отраслей, областные власти придают большое значение. «Сегодня качество товара или оказываемой услуги определяет конкурентоспособность, завтрашний день той или иной компании», - не раз отмечал глава региона Олег Королёв. В Липецкой области проходит ежегодный публичный конкурс по качеству в сфере инновационной и промышленной политики, за достижение значительных результатов присуждаются премии по качеству.
Специалисты регионального управления потребительского рынка и ценовой политики проводят постоянный мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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