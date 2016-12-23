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Источник: ТРК "Липецкое время"

Юноши и девушки соревновались в танцах и хороших манерах. Подобные светские приёмы проводят уже третий год подряд.Вальс, полонез, кадриль и полька. Лучшие традиции светских приемов прошлых времён современные школьники воплотили на паркете краеведческого музея. К большому ежегодному балу кадеты готовились заранее. Никита Бутрин и Алена Скворцова из Добринки вместе танцуют уже давно.В этом году кадетский бал в Липецке провели в третий раз. На него приехали 24 танцевальные пары из районов области и кадеты из 14-й и 43-й школ Липецка. В очередной раз школьники доказали, что кадеты умеют не только собрать автомат и ходить маршем по плацу.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".