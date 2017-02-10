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Источник: ТРК "Липецкое время"

В ближайшие четыре года доходы жителей Липецкой области должны увеличиться в 2,5 раза. Такую задачу поставил перед областными и муниципальными властями глава региона Олег Королёв. В Чаплыгине провели административный совет по итогам социально-экономического развития трех районов - Чаплыгинского, Данковского и Лев-Толстовского.Тема развития кооперативов стала одной из главных на административном совете во много из-за задачи, которую глава региона Олег Королёв поставил перед всей областью. В кратчайшее время увеличить доходы населения. И не столько повышением зарплат, сколько развитием дополнительных возможностей для повышения благосостояния.В Чаплыгине наряду с кооперацией развивают туризм. За два года он дал району больше 900 млн рублей. В туриндустрии работает почти тысяча человек. Только в прошлом году экскурсии Раненбурга заинтересовали около 30 000 туристов. Сейчас идёт работа над новыми объектами.А Лев Толстой сделал упор на социальную инфраструктуру.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".