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Липецкие единороссы приняли участие в подведении итогов реализации предвыборной программы

18:30 23 Января 2017 Политика
Липецкие единороссы приняли участие в подведении итогов реализации предвыборной программы
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Трое липчан вошли в генеральный совет «Единой России». В Москве в минувшие выходные завершился 16-й съезд правящей партии, первый после сентябрьских выборов в Госдуму. На съезде подвели первые итоги реализации предвыборной программы, а также наметили планы на ближайшую пятилетку. Так, с 1 февраля этого года пенсии проиндексируют почти на 5,5%.

Более трех тысяч человек собрались, чтобы подвести первые итоги реализации предвыборной программы "Единой России". Экономика, здравоохранение, образование и ЖКХ. Делегаты из регионов поднимают самые важные вопросы развития страны. В 1-й день 16 съезда работают 7 дискуссионных площадок.

На площадке «Умная сила» обсудили культуру на селе. У партии есть отдельная программа по строительству и ремонту домов культуры. Наш регион одним из первых поддержал эту идею.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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