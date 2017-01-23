Липецкие полицейские будут раскрывать преступления с помощью ДНК-анализов
16:37 23 Января 2017 Общество
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Анализы по 40 наименованиям позволяет делать новая лаборатория. Липецкие криминалисты теперь смогут работать с материалами ДНК. Такие экспертизы незаменимы. Они позволяют безошибочно установить личность по биологическим следам. Это важно, когда речь идёт об изнасилованиях и убийствах.
Лаборатория начнет работать уже сегодня. После анализа эксперты определят код ДНК. Если он совпадет с ДНК подозреваемого, то это будет неопровержимым доказательством причастности к преступлению.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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