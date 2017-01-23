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Липецкие полицейские будут раскрывать преступления с помощью ДНК-анализов

16:37 23 Января 2017 Общество
Липецкие полицейские будут раскрывать преступления с помощью ДНК-анализов
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Для раскрытия преступлений липецкие полицейские теперь смогут применять сложные генетические исследования. В управлении МВД по Липецкой области открыли лабораторию ДНК-анализа.

Анализы по 40 наименованиям позволяет делать новая лаборатория. Липецкие криминалисты теперь смогут работать с материалами ДНК. Такие экспертизы незаменимы. Они позволяют безошибочно установить личность по биологическим следам. Это важно, когда речь идёт об изнасилованиях и убийствах.

Лаборатория начнет работать уже сегодня. После анализа эксперты определят код ДНК. Если он совпадет с ДНК подозреваемого, то это будет неопровержимым доказательством причастности к преступлению.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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