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Источник: ТРК "Липецкое время"

Для раскрытия преступлений липецкие полицейские теперь смогут применять сложные генетические исследования. В управлении МВД по Липецкой области открыли лабораторию ДНК-анализа.Анализы по 40 наименованиям позволяет делать новая лаборатория. Липецкие криминалисты теперь смогут работать с материалами ДНК. Такие экспертизы незаменимы. Они позволяют безошибочно установить личность по биологическим следам. Это важно, когда речь идёт об изнасилованиях и убийствах.Лаборатория начнет работать уже сегодня. После анализа эксперты определят код ДНК. Если он совпадет с ДНК подозреваемого, то это будет неопровержимым доказательством причастности к преступлению.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".