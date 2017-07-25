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Источник: ТРК "Липецкое время"

Подтянуть кооперативы, наладить сбыт продукции через Интернет, снизить цены на товары местных производителей - эти и другие задачи глава региона Олег Королёв поставил сегодня на административном совете. На нём подвели итоги развития области за последние полгода. В это время один за одним открывались заводы, от сельского хозяйства до промышленности. В числе известные компании - PPG и "Виссманн" - в ОЭЗ "Липецк". Объем заявленных инвестиций в ОЭЗ регионального уровня превысил 100 млрд рублей.В плюс сработали не только в инвестициях, но и во внешнеторговом обороте. В этом полугодии он вырос более чем в 1,5 раза и составил более 2 млрд 250 млн долларов США. В основном эта заслуга металлургии и машиностроения.Липецкая область продолжает диверсификацию экономики и развитие кооперации.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".