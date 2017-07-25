На административном совете поставили задачу снизить цены на местные товары
18:46 25 Июля 2017 Политика
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В плюс сработали не только в инвестициях, но и во внешнеторговом обороте. В этом полугодии он вырос более чем в 1,5 раза и составил более 2 млрд 250 млн долларов США. В основном эта заслуга металлургии и машиностроения.
Липецкая область продолжает диверсификацию экономики и развитие кооперации.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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