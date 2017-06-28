Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 240

Источник: ТРК "Липецкое время"

Главное политическое событие страны. В Липецкой области началась подготовка к выборам Президента РФ в 2018 году. Члены территориальных избирательных комиссий объезжают предприятия региона, рассказывают все о новинках в законодательстве. Одна из главных - отмена открепительных удостоверений. Их теперь заменят заявлениями.Ликбез в обеденный перерыв. В Грязинском АТП сотрудники избиркома рассказывают о предстоящих выборах президента. Почти у каждого пришедшего были вопросы о тех или иных нюансах главных для страны выборов.Изменений на выборах в 2018 году будет много.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".