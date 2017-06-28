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В Липецкой области началась подготовка к выборам Президента РФ

12:39 28 Июня 2017 Политика
В Липецкой области началась подготовка к выборам Президента РФ
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Главное политическое событие страны. В Липецкой области началась подготовка к выборам Президента РФ в 2018 году. Члены территориальных избирательных комиссий объезжают предприятия региона, рассказывают все о новинках в законодательстве. Одна из главных - отмена открепительных удостоверений. Их теперь заменят заявлениями.

Ликбез в обеденный перерыв. В Грязинском АТП сотрудники избиркома рассказывают о предстоящих выборах президента. Почти у каждого пришедшего были вопросы о тех или иных нюансах главных для страны выборов.
Изменений на выборах в 2018 году будет много.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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