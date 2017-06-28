В Липецкой области началась подготовка к выборам Президента РФ
12:39 28 Июня 2017 Политика
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Ликбез в обеденный перерыв. В Грязинском АТП сотрудники избиркома рассказывают о предстоящих выборах президента. Почти у каждого пришедшего были вопросы о тех или иных нюансах главных для страны выборов.
Изменений на выборах в 2018 году будет много.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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