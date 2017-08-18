Большой фермерский праздник состоялся в Липецке
18:01 18 Августа 2017 Общество
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Мелкого рогатого скота на выставке несколько десятков голов, всех мастей, разных пород. От курдючных, что славятся целебным бараньим жиром, до винторогих тонкорунных, с шерстью длиной 20 см. Крупный рогатый скот был при полном параде. Быки в шляпах, коровы с бантами и в венках. Но красит их не это, а надои.
Пока животные красовались перед гостями их владельцы блистали на сцене. Лучших из лучших отметили благодарственными письмами, грамотами и денежными премиями. Поздравления они принимали от главы региона Олега Королёва.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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