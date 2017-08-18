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Источник: ТРК "Липецкое время"

Большой фермерский праздник состоялся сегодня и в районе Опытной станции. Там прошла 55-я выставка сельскохозяйственных животных. Лучшие сельхозпредприятия области представили свои достижения. Посетители увидели коров самых разных пород, коней-тяжеловозов, винторогих баранов, десятки видов птиц, в том числе страусов, и даже столетнюю черепаху.Мелкого рогатого скота на выставке несколько десятков голов, всех мастей, разных пород. От курдючных, что славятся целебным бараньим жиром, до винторогих тонкорунных, с шерстью длиной 20 см. Крупный рогатый скот был при полном параде. Быки в шляпах, коровы с бантами и в венках. Но красит их не это, а надои.Пока животные красовались перед гостями их владельцы блистали на сцене. Лучших из лучших отметили благодарственными письмами, грамотами и денежными премиями. Поздравления они принимали от главы региона Олега Королёва.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".