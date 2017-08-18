С сентября аэропорт "Липецк" сможет принимать "Боинги"
17:35 18 Августа 2017 Общество
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Первый самолет с пассажирами на борту вылетел из Липецка в 1966 году. Тогда на небольшой воздушной гавани лежала колоссальная нагрузка: более 60 рейсов в сутки в разные уголки страны. Сегодня аэропорт имеет статус международного.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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