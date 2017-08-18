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Источник: ТРК "Липецкое время"

Новые горизонты. В сентябре международный аэропорт "Липецк" сможет принимать большегрузы и "Боинги". Строительство рулёжной дорожки и стоянки для них завершили. Сдача важного для воздушной гавани объекта совпала с профессиональным праздником ― Днём воздушного флота России.Первый самолет с пассажирами на борту вылетел из Липецка в 1966 году. Тогда на небольшой воздушной гавани лежала колоссальная нагрузка: более 60 рейсов в сутки в разные уголки страны. Сегодня аэропорт имеет статус международного.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".