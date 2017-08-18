link
Сегодня
Липецкие полицейские сменили повседневную форму на спортивную
С сентября аэропорт "Липецк" сможет принимать "Боинги"
Большой фермерский праздник состоялся в Липецке
На Советской установят ограждения
В Липецке сняли с реализации более 100 кг нитратных бахчевых
Участники межрегионального велопробега успешно финишировали
«Игра престолов» - на большом экране!
Крестный ход внесёт временные изменения в работу городского транспорта
Торговлю алкоголем в Липецке ограничат 20 и 22 августа
В Липецке растет число заболевших энтеровирусной инфекцией
День молодого избирателя отпразднуют в Липецке и Ельце
День животновода в Липецке отметили традиционной сельхозвыставкой
В Грязинском районе дачные воры крадут только лучший урожай
На радиостанции "Липецк FM" стартовала викторина "Время выбирать!"
Выходные в Липецке будут жаркими

С сентября аэропорт "Липецк" сможет принимать "Боинги"

17:35 18 Августа 2017 Общество
С сентября аэропорт "Липецк" сможет принимать "Боинги"
Загрузка плеера
Новые горизонты. В сентябре международный аэропорт "Липецк" сможет принимать большегрузы и "Боинги". Строительство рулёжной дорожки и стоянки для них завершили. Сдача важного для воздушной гавани объекта совпала с профессиональным праздником ― Днём воздушного флота России.

Первый самолет с пассажирами на борту вылетел из Липецка в 1966 году. Тогда на небольшой воздушной гавани лежала колоссальная нагрузка: более 60 рейсов в сутки в разные уголки страны. Сегодня аэропорт имеет статус международного.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 73
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

18:01
Большой фермерский праздник состоялся в Липецке
17:44
Липецкие полицейские сменили повседневную форму на спортивную
17:35
С сентября аэропорт "Липецк" сможет принимать "Боинги"
17:04
На Советской установят ограждения
16:39
Участники межрегионального велопробега успешно финишировали
16:23
В Липецке сняли с реализации более 100 кг нитратных бахчевых
15:21
«Игра престолов» - на большом экране!
14:27
Крестный ход внесёт временные изменения в работу городского транспорта
14:19
Торговлю алкоголем в Липецке ограничат 20 и 22 августа
14:06
В Липецке растет число заболевших энтеровирусной инфекцией
12:51
День молодого избирателя отпразднуют в Липецке и Ельце
12:45
День животновода в Липецке отметили традиционной сельхозвыставкой
12:33
В Грязинском районе дачные воры крадут только лучший урожай
12:17
На радиостанции "Липецк FM" стартовала викторина "Время выбирать!"
11:49
Выходные в Липецке будут жаркими
10:36
Олег Королёв: "Животноводы региона - в числе лучших в стране"
10:33
В Липецке из муниципальных квартир хотят выселить должников
10:22
Старинным русским играм научат на «Ладейном поле»
10:13
Турслет состоится в селе Доброе
09:54
В Липецке пострадал мотоциклист
Вся лента новостей