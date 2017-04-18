Для трудных подростков организовали экскурсию в авиацентр
10:32 18 Апреля 2017 Общество
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Экспонаты музея отражают основные этапы выдающейся авиационной истории Липецка: от первой эскадры самолётов "Илья Муромец" до сегодняшних дней. Ребята смогли пообщаться с летчиками и задать свои вопросы прокурору области Константину Кожевникову, председателю Липецкого областного суда Ивану Маркову, начальнику УМВД России по Липецкой области Михаилу Молоканову.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: Прокуратура Липецкой области
Источник: Прокуратура Липецкой области
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