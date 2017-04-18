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Источник: Прокуратура Липецкой области

Для 25 подростков, состоящих на профилактическом учете в органах полиции и суда, прокуратура области организовала посещение музея Липецкого авиацентра. Находящиеся в его составе пилотажные группы "Соколы России", "Русские витязи" и "Стрижи" - визитная карточка ВВС России.Экспонаты музея отражают основные этапы выдающейся авиационной истории Липецка: от первой эскадры самолётов "Илья Муромец" до сегодняшних дней. Ребята смогли пообщаться с летчиками и задать свои вопросы прокурору области Константину Кожевникову, председателю Липецкого областного суда Ивану Маркову, начальнику УМВД России по Липецкой области Михаилу Молоканову.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".