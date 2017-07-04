Глава региона подписал распоряжение о выделении грантов городам и районам области
16:07 4 Июля 2017 Общество
Наиболее эффективной была работа Чаплыгинского района. Сумма гранта составила больше миллиона рублей. Отмечены также успехи Грязинского, Усманского, Добровского и Тербунского районов. Деньги власть на местах распределит на актуальные нужды. Отметим, финансовое поощрение самые активные районы получают каждый год. Чаще всего средства идут на благоустройство, реконструкцию спортивных объектов, школ и детских садов.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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