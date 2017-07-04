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Источник: ТРК "Липецкое время"

Глава региона Олег Королёв подписал распоряжение о выделении грантов городам и районам области. Это поощрение за результаты в развитии территорий в 2016 году.Наиболее эффективной была работа Чаплыгинского района. Сумма гранта составила больше миллиона рублей. Отмечены также успехи Грязинского, Усманского, Добровского и Тербунского районов. Деньги власть на местах распределит на актуальные нужды. Отметим, финансовое поощрение самые активные районы получают каждый год. Чаще всего средства идут на благоустройство, реконструкцию спортивных объектов, школ и детских садов.