Количество показов: 148

Источник: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

Владимир Путин подписал Федеральный закон об установлении социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны. Практика Липецкой области по поддержке отказников и подкидышей теперь будет действовать на территории всей страны.С 1 января 2017 года по инициативе депутатов в регионе установлены ежемесячные денежные выплаты детям, у которых в свидетельстве о рождении отсутствуют сведения о биологических родителях. Данная категория сирот ежемесячно получает 7 260 рублей. На сегодняшний день такой мерой поддержки воспользовались 23 человека.Инициативу регионального парламента поддержали на федеральном уровне. С 1 января 2018 года дети, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию. Такие поправки были внесены в закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».Размер социальной пенсии составит 10 068 рублей. Ее будут выплачивать до 18 лет. Сроки выплаты могут быть увеличены до 23 лет, если данная категория лиц обучается в вузе.- Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждаются в особой защите со стороны государства. Сегодня дети, в случаях лишения или ограничения их отцов и матерей в родительских правах, могут взыскать алименты со своих родителей. Дети-сироты, у которых родители умерли, получают пенсию по случаю потери кормильца. До сих пор в стране не было предусмотрено мер поддержки для так называемых отказников. В прошлом году в Липецкой области мы на законодательном уровне устранили этот пробел. Отрадно отметить, что нашу инициативу поддержали на федеральном уровне и позже распространят по всей стране, - отметил спикер регионального парламента Павел Путилин.