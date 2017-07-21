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Инициативу облсовета поддержали на федеральном уровне

Инициативу облсовета поддержали на федеральном уровне

12:34 21 Июля 2017 Общество
Владимир Путин подписал Федеральный закон об установлении социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны. Практика Липецкой области по поддержке отказников и подкидышей теперь будет действовать на территории всей страны.

С 1 января 2017 года по инициативе депутатов в регионе установлены ежемесячные денежные выплаты детям, у которых в свидетельстве о рождении отсутствуют сведения о биологических родителях. Данная категория сирот ежемесячно получает 7 260 рублей. На сегодняшний день такой мерой поддержки воспользовались 23 человека.

Инициативу регионального парламента поддержали на федеральном уровне. С 1 января 2018 года дети, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию. Такие поправки были внесены в закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».

Размер социальной пенсии составит 10 068 рублей. Ее будут выплачивать до 18 лет. Сроки выплаты могут быть увеличены до 23 лет, если данная категория лиц обучается в вузе.

- Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждаются в особой защите со стороны государства. Сегодня дети, в случаях лишения или ограничения их отцов и матерей в родительских правах, могут взыскать алименты со своих родителей. Дети-сироты, у которых родители умерли, получают пенсию по случаю потери кормильца. До сих пор в стране не было предусмотрено мер поддержки для так называемых отказников. В прошлом году в Липецкой области мы на законодательном уровне устранили этот пробел. Отрадно отметить, что нашу инициативу поддержали на федеральном уровне и позже распространят по всей стране, - отметил спикер регионального парламента Павел Путилин.
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Источник:  пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
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