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Радиостанция "Липецк FM" в режиме онлайн рассказала о жизни на форуме "Область будущего"

12:37 21 Июля 2017 Общество
Радиостанция "Липецк FM" в режиме онлайн рассказала о жизни на форуме "Область будущего"
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Прямое вещание с главного молодежного фестиваля области. Ведущие радиостанции "Липецк FM" в прямом эфире работали на форуме "Область будущего". Каждые 15 минут новый гость в студии. Диджеи пообщались с организаторами и участниками. Кстати, последние смогли попробовать себя в роли радиоведущих.

Прямое вещание с места событий. Второй год подряд на форуме «Область будущего» работает выездная студия радиостанции «Липецк FM». Всё, чем живет лагерь, ежедневно в шоу «Утренняя зорька». Организаторы форума, спикеры и участники. В импровизированной студии рады всем. Общение проходит легко и непринуждённо.
В эфире молодежь рассказывает о своих проектах. Тематика совершенно разная: здоровый образ жизни, экология, волонтёрство. Участники-журналисты на форуме презентуют свои СМИ. А в рамках выездной студии от радиостанции «Липецк FM» получают возможность попробовать себя в прямом эфире.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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