Камень в основание строящегося храма заложили в селе Долгоруково
14:11 11 Ноября 2017 Общество
Камень в основание строящегося храма святого равноапостольного князя Владимира заложили сегодня, 11 ноября, в селе Долгоруково Липецкой области. До этого жителям села приходилось ездить в церкви в соседних населённых пунктах, ближайший из которых - за пять километров.
По проекту храм будет площадью 90 кв. м, одновременно в нем смогут присутствовать 200 человек. В самом Долгоруково сегодня проживают порядка 7000 жителей. Строительство храма планируется вести на спонсорские средства.
Количество показов: 72
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|14:23
|14:11
|12:10
10.11.2017
|17:36
|17:25
|16:56
|16:45
|16:39
|16:17
|16:03
|15:55
|15:52
|15:48
|15:26
|15:22
|15:20
|14:50
|14:21
|14:10
|12:55
Комментарии