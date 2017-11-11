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Камень в основание строящегося храма заложили в селе Долгоруково

14:11 11 Ноября 2017 Общество
В районном центре Долгоруковского района построят храм.

Камень в основание строящегося храма святого равноапостольного князя Владимира заложили сегодня, 11 ноября, в селе Долгоруково Липецкой области. До этого жителям села приходилось ездить в церкви в соседних населённых пунктах, ближайший из которых - за пять километров.

По проекту храм будет площадью 90 кв. м, одновременно в нем смогут присутствовать 200 человек. В самом Долгоруково сегодня проживают порядка 7000 жителей. Строительство храма планируется вести на спонсорские средства.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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