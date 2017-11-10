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Сотрудники липецкой полиции получили награды за достижения в службе

17:36 10 Ноября 2017 Общество
Сотрудники липецкой полиции получили награды за достижения в службе
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Сегодня День полиции, юбилейный - органам внутренних дел исполняется 100 лет. В областном ДК прошёл торжественный приём. Участие в нём приняли руководители региона и силовых структур области.

Липецкая полиция - на первом месте в ЦФО по раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. А по стране наши стражи прядка - на 11 строчке. Причем, общее число зарегистрированных преступлений в регионе снизилось. За достижения в службе сотрудникам полиции вручили награды. Ведомственной медалью "За доблесть в службе" наградили начальника ОМДВ по городу Ельцу, полковника полиции Павла Попова, который в мае этого года спас женщину от вооруженного нападения и задержал преступника. Медаль стала уже четвертой за 30-летную службу.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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