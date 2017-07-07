Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 73

Источник: ТРК "Липецкое время"

Спорные ситуации между пассажирами и водителями продолжаются в городских автобусах. И не только в Липецке. Терминалы, которые должны распознавать новые транспортные карты, не всегда работают. Вот тут-то и начинается конфликт. Водители нередко требуют льготников оплатить полную стоимость проезда. Хотя делать этого не должны. За порядком в транспорте следит специальная комиссия. В этот раз она побывала в городе Грязи.Действие льготной карты безналичной оплаты проезда в этой маршрутке сводится к наличному расчёту, так как не работает терминал. Пополнять льготные и обычные карты в отделениях Сбербанка Грязинского района начнут не раньше следующей недели. Программное обеспечение потребовало доработок. Еще один пункт продажи и пополнения карт откроют на автостанции.Купить карту и внести на неё деньги можно будет у водителя. Терминалами с функцией контрольно-кассовой машины оборудуют все пригородные и межмуниципальные маршруты.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".