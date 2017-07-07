Порядок с транспортными картами в автобусах региона наводит спецкомиссия
17:37 7 Июля 2017 Общество
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Действие льготной карты безналичной оплаты проезда в этой маршрутке сводится к наличному расчёту, так как не работает терминал. Пополнять льготные и обычные карты в отделениях Сбербанка Грязинского района начнут не раньше следующей недели. Программное обеспечение потребовало доработок. Еще один пункт продажи и пополнения карт откроют на автостанции.
Купить карту и внести на неё деньги можно будет у водителя. Терминалами с функцией контрольно-кассовой машины оборудуют все пригородные и межмуниципальные маршруты.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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