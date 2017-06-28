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Источник: ТРК "Липецкое время"

Купить новые транспортные карты можно в 11 точках города из 25. Об этом журналистам сегодня рассказали на брифинге по внедрению системы безналичного расчета на транспорте.Однако липчане говорят, что все намного хуже. Заявленные терминалы работают с перебоями. Отсюда и многометровые очереди.Точка на проспекте Победы. Два дня терминал буквально штурмуют горожане. Многометровая очередь, как во времена советского дефицита. А все потому, что льготники с 1 июля хоть и в тестовом режиме, но смогут ездить по новой системе, за 8,50. Кстати, если карта не будет работать, перевозчики будут обязаны провести пассажира по той же цене за наличный расчет.Валерий Елфимов, начальник управления дорог и транспорта Липецкой области: "Месячный срок, мы берем на себя обязательства и все вопросы, связанные с введением новой системы, на территории Липецкой области решить".