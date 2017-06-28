С повышением температуры у спасателей началась горячая пора
16:50 28 Июня 2017 Общество
Дима Седневец: "Во-первых, нельзя к воде подходить без взрослых. Купаться не более 10-15 минут. Нельзя заплывать за буйки. Нельзя подходить к катерам".
Нарушают правила безопасности не только дети, но и взрослые. Основная головная боль спасателей - дикие пляжи и любители поплавать за буйками. Нарушителей собственной безопасности к ответственности привлечь невозможно. Нет таких статей в законе. Воздействовать приходится исключительно словом.
Спасатели напоминают: в Липецке достаточно безопасных пляжей.
Василий Чернавский, старший государственный инспектор МЧС России по Липецкой области: "В Липецке официально 4 пляжа открыты. Все они допущены к работе. На них проведена очистка дна, организовано дежурство спасателей. Это пляж в районе Сокола, НЛМК, Центральный городской и пляж ЛТЗ".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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