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Источник: ТРК "Липецкое время"

Купальный сезон с запозданием на месяц. Липчане наконец-то потянулись к воде. Пару жарких дней собрали десятки человек на липецких пляжах. И тут горячая пора начинается у спасателей. Дежурят и на суше, и на воде. Под особым контролем дети. Купаться они должны в специальных огороженных местах. Правда, родители не всегда следят за этим. Воспитательным процессом приходится заниматься спасателям. После таких бесед результат на лицо.Дима Седневец: "Во-первых, нельзя к воде подходить без взрослых. Купаться не более 10-15 минут. Нельзя заплывать за буйки. Нельзя подходить к катерам".Нарушают правила безопасности не только дети, но и взрослые. Основная головная боль спасателей - дикие пляжи и любители поплавать за буйками. Нарушителей собственной безопасности к ответственности привлечь невозможно. Нет таких статей в законе. Воздействовать приходится исключительно словом.Спасатели напоминают: в Липецке достаточно безопасных пляжей.Василий Чернавский, старший государственный инспектор МЧС России по Липецкой области: "В Липецке официально 4 пляжа открыты. Все они допущены к работе. На них проведена очистка дна, организовано дежурство спасателей. Это пляж в районе Сокола, НЛМК, Центральный городской и пляж ЛТЗ".