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Лагерь форума "Область будущего" превратился в съемочную площадку

17:34 26 Июля 2017 Общество
Форум "Область будущего" продолжает свою работу. Вторая смена «Палитра будущего» собрала в Бригантине самую талантливую молодежь региона. Для них мастер-классы, спортивные соревнования и творческие встречи. Сегодня лагерь превратился в съемочную площадку. Форумчане приняли участие в записи программы «Голос народа».

Тема - выборы. 10 сентября в России - единый день голосования. В регионе выберут депутатов в елецкий горсовет и проведут довыборы в липецкий парламент. Молодые избиратели предложили ряд идей, которые помогут повысить явку избирателей. Участники форума приняли участие в правовой игре "Выбор-ринг", где показали свои знания избирательного права и процесса. Победителям турнира вручили кубок и памятные призы от областного избиркома.

Николай Селиванов, участник форума "Область будущего": "Спасибо большое организаторам, которые проводят такие мероприятия, разъясняют молодежи всю суть избирательной системы. Какое мы сегодня начнем строить будущее, такое оно и будет. Главное, чтобы оно основывалось на честности, правде, совести и справедливости".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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