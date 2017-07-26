Лагерь форума "Область будущего" превратился в съемочную площадку
17:34 26 Июля 2017 Общество
Тема - выборы. 10 сентября в России - единый день голосования. В регионе выберут депутатов в елецкий горсовет и проведут довыборы в липецкий парламент. Молодые избиратели предложили ряд идей, которые помогут повысить явку избирателей. Участники форума приняли участие в правовой игре "Выбор-ринг", где показали свои знания избирательного права и процесса. Победителям турнира вручили кубок и памятные призы от областного избиркома.
Николай Селиванов, участник форума "Область будущего": "Спасибо большое организаторам, которые проводят такие мероприятия, разъясняют молодежи всю суть избирательной системы. Какое мы сегодня начнем строить будущее, такое оно и будет. Главное, чтобы оно основывалось на честности, правде, совести и справедливости".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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