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Липецкие дольщики предложили создать реестр недобросовестных застройщиков

18:15 26 Июля 2017 Общество
Липецкие дольщики предложили создать реестр недобросовестных застройщиков
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Почти 200 липчан внесли свои сбережения в строительство новых домов, но пока в долгожданные квартиры не въехали. Решить проблему липецких долгостроев поможет областной закон о защите прав обманутых дольщиков. Сегодня его обсуждали липецкие общественники.

Жаркие споры кипели сегодня на заседании Общественной палаты Липецкой области. Обманутые дольщики сошлись лицом к лицу со строителями. Руководители строительных фирм отвечали на неудобные вопросы, ссылались на финансовые проблемы и обещали в ближайшее время сдать недостроенные дома.

Однако дольщики обещаниям уже не верят. Активисты озвучили предложения к проекту нового закона о защите их прав. Например, потребовали, чтобы строители предоставляли дольщикам подробный план всех работ по возведению дома с датами, публиковали его на своем официальном сайте. А если сдача объекта задерживается больше чем на полгода — застройщика наказывать.Общественники настаивают на создании специального реестра со сведениями о всех нерадивых застройщиках.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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