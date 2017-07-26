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Источник: ТРК "Липецкое время"

Почти 200 липчан внесли свои сбережения в строительство новых домов, но пока в долгожданные квартиры не въехали. Решить проблему липецких долгостроев поможет областной закон о защите прав обманутых дольщиков. Сегодня его обсуждали липецкие общественники.Жаркие споры кипели сегодня на заседании Общественной палаты Липецкой области. Обманутые дольщики сошлись лицом к лицу со строителями. Руководители строительных фирм отвечали на неудобные вопросы, ссылались на финансовые проблемы и обещали в ближайшее время сдать недостроенные дома.Однако дольщики обещаниям уже не верят. Активисты озвучили предложения к проекту нового закона о защите их прав. Например, потребовали, чтобы строители предоставляли дольщикам подробный план всех работ по возведению дома с датами, публиковали его на своем официальном сайте. А если сдача объекта задерживается больше чем на полгода — застройщика наказывать.Общественники настаивают на создании специального реестра со сведениями о всех нерадивых застройщиках.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".