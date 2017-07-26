Липецкие дольщики предложили создать реестр недобросовестных застройщиков
18:15 26 Июля 2017 Общество
Загрузка плеера
Жаркие споры кипели сегодня на заседании Общественной палаты Липецкой области. Обманутые дольщики сошлись лицом к лицу со строителями. Руководители строительных фирм отвечали на неудобные вопросы, ссылались на финансовые проблемы и обещали в ближайшее время сдать недостроенные дома.
Однако дольщики обещаниям уже не верят. Активисты озвучили предложения к проекту нового закона о защите их прав. Например, потребовали, чтобы строители предоставляли дольщикам подробный план всех работ по возведению дома с датами, публиковали его на своем официальном сайте. А если сдача объекта задерживается больше чем на полгода — застройщика наказывать.Общественники настаивают на создании специального реестра со сведениями о всех нерадивых застройщиках.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 58
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|18:15
|17:59
|17:55
|17:34
|17:15
|16:59
|16:41
|16:29
|16:07
|15:54
|15:38
|15:23
|15:08
|15:00
|14:30
|14:19
|12:48
|12:46
|12:32
|12:24
Комментарии