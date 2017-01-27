Липчан обучат азам лётного дела
17:41 27 Января 2017 Общество
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Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту — ДОСААФ. За почти вековую историю организацию не раз переименовывали, но были и остаются неизменными цели. Вот уже 90 лет в Липецкой области водители, механики, радиолюбители, спортсмены и военные передают свой опыт молодежи.
На торжественном приеме, приуроченном к 90-летию ДОСААФ, наград и дипломов удостоились более 30 работников организации. О планах на будущее говорили с руководством города и области. Совместными усилиями структуру планируют вывести на совершенно новый уровень.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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