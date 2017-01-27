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Источник: ТРК "Липецкое время"

ДОСААФ отмечает юбилей. Вот уже 90 лет его сотрудники обучают мастерству вождения и готовят молодежь к службе в армии. В этом году в областном ДОСААФ планируют запустить пилотный проект при поддержке Министерства обороны. В регионе научат всех желающих азам лётного дела.Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту — ДОСААФ. За почти вековую историю организацию не раз переименовывали, но были и остаются неизменными цели. Вот уже 90 лет в Липецкой области водители, механики, радиолюбители, спортсмены и военные передают свой опыт молодежи.На торжественном приеме, приуроченном к 90-летию ДОСААФ, наград и дипломов удостоились более 30 работников организации. О планах на будущее говорили с руководством города и области. Совместными усилиями структуру планируют вывести на совершенно новый уровень.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".