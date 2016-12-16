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Липчан в музее угостили шоколадом и научили кузнечному ремеслу

18:15 16 Декабря 2016 Общество
Липчан в музее угостили шоколадом и научили кузнечному ремеслу
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Прогуляться по купеческому дому, попробовать горячий шоколад и побывать в гостях у кузнеца. В честь дня рождения музея народного и декоративно-прикладного искусства в его филиале, что на Октябрьской, 57, сотрудники приготовили массу сюрпризов для липчан.

Здесь расскажут и покажут, как делают шоколад. Мастерская сладостей - новый проект музея. Фигурками, домиками и настоящий горячий с имбирем и специями. Такого в магазинах не купишь.
Редкий процесс производства можно увидеть и в кузнице. Этим ремеслом всегда славился Липецк. Секреты древнего мастерства передает Кирилл Комиссаров.

А ещё гости смогли увидеть шерстобитную машину, комнату Петра I и игрушки времен первого императора.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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