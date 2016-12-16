Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 1114

Источник: ТРК "Липецкое время"

Прогуляться по купеческому дому, попробовать горячий шоколад и побывать в гостях у кузнеца. В честь дня рождения музея народного и декоративно-прикладного искусства в его филиале, что на Октябрьской, 57, сотрудники приготовили массу сюрпризов для липчан.Здесь расскажут и покажут, как делают шоколад. Мастерская сладостей - новый проект музея. Фигурками, домиками и настоящий горячий с имбирем и специями. Такого в магазинах не купишь.Редкий процесс производства можно увидеть и в кузнице. Этим ремеслом всегда славился Липецк. Секреты древнего мастерства передает Кирилл Комиссаров.А ещё гости смогли увидеть шерстобитную машину, комнату Петра I и игрушки времен первого императора.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".