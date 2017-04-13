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Липчане могут принять участие в разработке Стратегии-2035

15:50 13 Апреля 2017 Общество
Стратегия развития России до 2035 года разрабатывается с учетом мнений граждан страны, желающих внести свои предложения в этот проект. Тема открыта для обсуждения на интернет-площадке государственной автоматизированной информационной системы «Управление», а также на региональном Портале неравнодушных. Принять участие в разработке Стратегии развития России 2035 липчанам предложило управление экономики администрации Липецкой области.

Информационная площадка системы «Управление» предназначена для проведения общественных консультаций по выработке представлений о перспективном облике России, обеспечивающем суверенитет страны, достойную жизнь и свободное развитие каждого из нас. В форме информационного взаимодействия на портале http://gasu.gov.ru/strategy-2035 можно пройти опросы, предложить свои идеи по вопросам долгосрочного развития страны, что окажет существенную помощь при формировании основных положений проекта Стратегии развития России до 2035 года. Совместными усилиями предстоит выработать основы современного «общественного договора», наладить эффективные механизмы диалога государства, гражданского общества и бизнеса, отражающие переход к политике «ответственного сотрудничества и взаимодействия».

Вносить предложения можно на региональном Портале неравнодушных до 12 мая. Портал неравнодушных, работающий с июля 2014 года, позволяет липчанам и жителям районов напрямую заявить актуальные для них идеи, дает возможность организовать их обсуждение и отбор, выявляет актуальные общественные проблемы. Инициатором использования технологий краудсорсинга стал глава администрации Липецкой области Олег Королев. Областная власть рассматривает поступившие идеи и предложения граждан и учитывает их при решении вопросов благоустройства городов и сел Липецкой области, сохранении исторического облика и создание современной среды для жизни. «Мы должны делегировать полномочия людям, привлекать их к обсуждению вопросов здоровьесбережения и формирования благоприятной среды проживания», - считает глава региона Олег Королёв.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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