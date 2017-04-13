Волово станет «Населенным пунктом воинской доблести»
15:31 13 Апреля 2017 Общество
Во время Великой Отечественной войны там шли ожесточенные бои. Районный центр был несколько раз захвачен фашистами. В общей сложности оккупация продолжалась 201 день. Село удалось освободить 27 января 1943 года в результате Воронежско-Касторенской наступательной операции.
Также на комитете было принято решение присвоить участку местности «Тербунский рубеж» почетное звание «Рубеж воинской доблести». Участок находится на границе села Озерки и деревни Каменка Тербунского района.
На территории мемориального комплекса «Тербунский рубеж» в 1942 году проходила линия фронта. Она стала последним рубежом для прорыва фашистов на Москву.
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Источник: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
Источник: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
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