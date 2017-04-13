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Волово станет «Населенным пунктом воинской доблести»

15:31 13 Апреля 2017 Общество
Сегодня на комитете облсовета по государственному устройству и местному самоуправлению депутаты единогласно поддержали предложение присвоить почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» селу Волово.

Во время Великой Отечественной войны там шли ожесточенные бои. Районный центр был несколько раз захвачен фашистами. В общей сложности оккупация продолжалась 201 день. Село удалось освободить 27 января 1943 года в результате Воронежско-Касторенской наступательной операции.

Также на комитете было принято решение присвоить участку местности «Тербунский рубеж» почетное звание «Рубеж воинской доблести». Участок находится на границе села Озерки и деревни Каменка Тербунского района.
На территории мемориального комплекса «Тербунский рубеж» в 1942 году проходила линия фронта. Она стала последним рубежом для прорыва фашистов на Москву.
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Источник:  пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
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