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Липчане пожаловались депутатам на некачественный капремонт

16:36 25 Января 2017 Общество
Липчане пожаловались депутатам на некачественный капремонт
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Как проходит капремонт многоквартирных домов в Липецке, сегодня проверили депутаты горсовета. Комиссия посетила несколько домов, отремонтированных в прошлом году.

Обновленные фасады, крыша и пластиковые окна. Капремонт в доме по ул. Адмирала Макарова, 14 видно сразу. Двухподъездный дом 60-х годов постройки обошелся в 3 млн рублей. Заменили систему водоснабжения и электропроводку, но жильцы остались недовольны.

Перечень работ по дому утверждают жильцы на общем собрании. Если это право они проигнорировали, то, что нужно заменить и отремонтировать, решит местная администрация. Чтобы избежать проблем, депутаты предложили включиться в работу управляющим компаниям.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".

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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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