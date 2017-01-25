Липчане пожаловались депутатам на некачественный капремонт
16:36 25 Января 2017 Общество
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Обновленные фасады, крыша и пластиковые окна. Капремонт в доме по ул. Адмирала Макарова, 14 видно сразу. Двухподъездный дом 60-х годов постройки обошелся в 3 млн рублей. Заменили систему водоснабжения и электропроводку, но жильцы остались недовольны.
Перечень работ по дому утверждают жильцы на общем собрании. Если это право они проигнорировали, то, что нужно заменить и отремонтировать, решит местная администрация. Чтобы избежать проблем, депутаты предложили включиться в работу управляющим компаниям.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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