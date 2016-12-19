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Липчане увидели псовую охоту на берегу Дона

18:25 19 Декабря 2016 Общество
Липчане увидели псовую охоту на берегу Дона
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Финальный аккорд фестивального года. С дворянским размахом, с данковским гостеприимством. В области прошел третий фестиваль «Отъезжее поле».

Фестивальный сезон в регионе закрыли при полном аншлаге. 2 тысячи человек собрались в Данковском районе на праздник русской псовой охоты. В этом году на «Отъезжее поле» приехала дюжина борзятников из ЦФО. В стране таких праздников немного.
Борзых всех мастей тут же обступили гости. К такому вниманию они привычны. Охота шла на другом берегу Дона. Противник у борзых был хитрый и шустрый. Рыжая плутовка легко уходила от погони. Кроме охоты гостей развлекали конкурсами и песнями. С Галичьей горы привезли живую выставку хищных птиц. А елецкие реконструкторы бились на мечах, палили из пушек и стреляли из мушкетов.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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