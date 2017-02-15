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Источник: ТРК "Липецкое время"

Маршрут выходного дня в этот раз проложили через Задонск. Радиостанция «Липецк FM» и областной Центр событийного туризма продолжают совместную акцию. В этот раз маршрут получился спортивным и даже немного экстремальным.Десять дней они дозванивались в эфир программы «Утренняя зорька», чтобы выиграть приз. На кону — путешествие. Более 20 радиослушателей с семьями приехали в Задонский район. После короткого инструктажа все встали на лыжню. Кто-то оттачивал мастерство, кто-то приобретал первые навыки, а кто-то вспоминал технику после 17 лет перерыва.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".