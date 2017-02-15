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Радио "Липецк FM" вместе со слушателями проложило спортивный маршрут выходного дня

18:25 15 Февраля 2017 Общество
Радио "Липецк FM" вместе со слушателями проложило спортивный маршрут выходного дня
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Маршрут выходного дня в этот раз проложили через Задонск. Радиостанция «Липецк FM» и областной Центр событийного туризма продолжают совместную акцию. В этот раз маршрут получился спортивным и даже немного экстремальным.

Десять дней они дозванивались в эфир программы «Утренняя зорька», чтобы выиграть приз. На кону — путешествие. Более 20 радиослушателей с семьями приехали в Задонский район. После короткого инструктажа все встали на лыжню. Кто-то оттачивал мастерство, кто-то приобретал первые навыки, а кто-то вспоминал технику после 17 лет перерыва.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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