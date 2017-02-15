Радио "Липецк FM" вместе со слушателями проложило спортивный маршрут выходного дня
18:25 15 Февраля 2017 Общество
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Десять дней они дозванивались в эфир программы «Утренняя зорька», чтобы выиграть приз. На кону — путешествие. Более 20 радиослушателей с семьями приехали в Задонский район. После короткого инструктажа все встали на лыжню. Кто-то оттачивал мастерство, кто-то приобретал первые навыки, а кто-то вспоминал технику после 17 лет перерыва.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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