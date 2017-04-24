link
Сегодня
"Автономера" - тема нового эфира "Будильника"
Каждый третий житель Липецкой области достиг пенсионного возраста
Во вторник в Липецкую область вернется тепло
Определена дата выпускного бала "Липецкие зори"
Липецкая область вошла в топ-10 регионов по выполнению "майских указов" в сфере ЖКХ
Ветераны области смогут бесплатно звонить и отправлять телеграммы
Парламентарии организовали торжественный прием для ветеранов
Липецк присоединился к Всероссийской акции "Библионочь"
Любителей мини-футбола приглашают побороться за Кубок Петра Первого
В Ельце началась большая дорожная стройка
В регионе повысилась собираемость взносов за капремонт
Доходы бюджета Липецка увеличатся на полмиллиарда рублей
В Липецке определили победителей турнира по мини-футболу среди школьных команд
Призывники региона получили бесплатные прививки
В Липецк прибыла икона Богородицы «Неупиваемая Чаша»

Липецк присоединился к Всероссийской акции "Библионочь"

16:07 24 Апреля 2017 Общество
Липецк присоединился к Всероссийской акции "Библионочь"
Загрузка плеера
В конце прошлой недели Липецк, как и другие города страны, присоединился к акции "Библионочь". Она прошла в 6-й раз. Каждый год библиотекари стараются удивить посетителей. Критики этой акции часто говорят, что библиотеки уже не те - опустились до танцев и песен. Библиотекари им возражают - читателей становится только больше. В читальном зале поют. И совсем не о книгах. Скорее, о любви. Она одевалась Царевной-Лебедь, а ее все принимают за ангела. Ведь в популярном сейчас фэнтези герои с белокрылыми птицами не общаются. И пусть в научной библиотеке на полках в основном научные справочники, 6-ю "Библионочь" здесь так и назвали - "Фантастические книги и где они обитают". Глава администрации Липецкой области Олег Королёв неоднократно подчеркивал особую роль библиотечных учреждений в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 81
Источник:  ТРК "Липецкое время"

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

18:15
"Автономера" - тема нового эфира "Будильника"
18:06
Каждый третий житель Липецкой области достиг пенсионного возраста
17:33
Во вторник в Липецкую область вернется тепло
17:07
Определена дата выпускного бала "Липецкие зори"
16:52
Липецкая область вошла в топ-10 регионов по выполнению "майских указов" в сфере ЖКХ
16:29
Ветераны области смогут бесплатно звонить и отправлять телеграммы
16:16
Парламентарии организовали торжественный прием для ветеранов
16:07
Липецк присоединился к Всероссийской акции "Библионочь"
15:47
Любителей мини-футбола приглашают побороться за Кубок Петра Первого
15:41
В Ельце началась большая дорожная стройка
15:23
В регионе повысилась собираемость взносов за капремонт
15:16
Доходы бюджета Липецка увеличатся на полмиллиарда рублей
15:08
В Липецке определили победителей турнира по мини-футболу среди школьных команд
14:38
Призывники региона получили бесплатные прививки
14:23
В Липецк прибыла икона Богородицы «Неупиваемая Чаша»
12:51
Липчанам предлагают обсудить варианты обустройства Нижнего парка
12:44
Кольцо в районе ЛТЗ стало главной дорогой
12:37
Бесплатную консультацию юриста могут получить жители области
12:33
Липецкая епархия просит передать ей земли в собственность
12:26
Во вторник частный сектор снова останется без света
Вся лента новостей