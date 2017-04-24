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Источник: ТРК "Липецкое время"

В конце прошлой недели Липецк, как и другие города страны, присоединился к акции "Библионочь". Она прошла в 6-й раз. Каждый год библиотекари стараются удивить посетителей. Критики этой акции часто говорят, что библиотеки уже не те - опустились до танцев и песен. Библиотекари им возражают - читателей становится только больше. В читальном зале поют. И совсем не о книгах. Скорее, о любви. Она одевалась Царевной-Лебедь, а ее все принимают за ангела. Ведь в популярном сейчас фэнтези герои с белокрылыми птицами не общаются. И пусть в научной библиотеке на полках в основном научные справочники, 6-ю "Библионочь" здесь так и назвали - "Фантастические книги и где они обитают". Глава администрации Липецкой области Олег Королёв неоднократно подчеркивал особую роль библиотечных учреждений в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".