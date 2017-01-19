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Источник: ТРК "Липецкое время"

Всё больше жителей региона подключаются к акции «Покормите птиц зимой». Так люди спасают пернатых от верной гибели. В Липецке столовые для птиц мастерят школьники, родители, педагоги. А в некоторых учебных заведениях кормление птиц стало неотъемлемой частью образовательного процесса. Кстати, наша телекомпания тоже не осталась в стороне. В группе "ВКонтакте" мы объявили конкурс на лучшую кормушку.Дружными рядами на помощь пернатым. В зимнем расписании 12 гимназии Липецка традиционный пункт - кормление птиц на школьном дворе. За угощение отвечают начальные классы. Несмотря на юный возраст, ребята точно знают, что без их помощи птицам зимой не прожить.По словам орнитологов, зимой без помощи человека из 10 синиц погибает 9. А в этом году пернатым особенно трудно.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".