Липецкие школьники спасают пернатых
16:52 19 Января 2017 Общество
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Дружными рядами на помощь пернатым. В зимнем расписании 12 гимназии Липецка традиционный пункт - кормление птиц на школьном дворе. За угощение отвечают начальные классы. Несмотря на юный возраст, ребята точно знают, что без их помощи птицам зимой не прожить.
По словам орнитологов, зимой без помощи человека из 10 синиц погибает 9. А в этом году пернатым особенно трудно.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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