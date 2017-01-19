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Источник: ТРК "Липецкое время"

Слово не воробей. Депутаты горсовета на заседании постоянной комиссии по этике обсудили некорректное высказывание своего коллеги Валерия Клевцова. Народные избранники в жарких дебатах пытались разобраться в особенностях русского языка.В горсовете Липецка разгорается скандал. В комиссию по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике поступило обращение от депутатов Николая Быковских и Александра Попова. Они утверждают, что после того, как не поддержали принятие бюджета, парламентарий Валерий Клевцов некорректно высказался в их адрес.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".