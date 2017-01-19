Народные избранники Липецка спорят о корректности высказываний своего коллеги
17:59 19 Января 2017 Политика
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В горсовете Липецка разгорается скандал. В комиссию по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике поступило обращение от депутатов Николая Быковских и Александра Попова. Они утверждают, что после того, как не поддержали принятие бюджета, парламентарий Валерий Клевцов некорректно высказался в их адрес.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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