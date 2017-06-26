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Источник: ТРК "Липецкое время"

"Липецкие зори — 2017". Две с половиной тысячи выпускников областного центра в минувшие выходные простились со школой. Несмотря на то, что выпускные, а для кого-то уже и вступительные экзамены, позади, день волнительный. Но торжество того стоило. Красные дорожки, фотозоны. И многочисленные поздравления от родителей, учителей и первых лиц области и города.Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Прощаясь с детством, помните, что теперь в вашей жизни ответственности больше. Теперь вы несете бремя ответственности за свою семью и ту, которую вам предстоит создать, за свою судьбу и судьбу нашей великой страны".Прямую трансляцию праздника вел телеканал "Липецкое время". Кроме того, на площади работали десятки журналистов из разных СМИ региона. Трендом этого сезона были платья с оттенками зеленого и фиолетового. А вот парни уже который год подряд выбирают классику.