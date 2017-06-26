"Липецкое время" в прямом эфире показало "Липецкие зори"
12:23 26 Июня 2017 Общество
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Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Прощаясь с детством, помните, что теперь в вашей жизни ответственности больше. Теперь вы несете бремя ответственности за свою семью и ту, которую вам предстоит создать, за свою судьбу и судьбу нашей великой страны".
Прямую трансляцию праздника вел телеканал "Липецкое время". Кроме того, на площади работали десятки журналистов из разных СМИ региона. Трендом этого сезона были платья с оттенками зеленого и фиолетового. А вот парни уже который год подряд выбирают классику.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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