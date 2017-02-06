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Источник: ТРК "Липецкое время"

Награды за прозу и стихи. Лучшие литераторы получили премию Алексея Липецкого, самого знаменитого местного писателя. Вручают её раз в два года, чтобы поощрить авторов за большой вклад в развитие культурных традиций нашего края.Эмма Меньшикова редактором «Липецкой газеты» работает уже 15 лет. Руководит отделом писем и социальных проблем. К ней обращаются со всей области, рассказывают о жизни, просят помощи и делятся самым сокровенным. Человеческие судьбы - главный источник ее вдохновения.Стихи Эмма Меньшикова пишет с детства. Они ее и привели в профессию. У Эммы Меньшиковой 6 сборников. Последний принес ей литературную премию Алексея Липецкого.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".