Лучшие липецкие писатели получили награды
16:45 6 Февраля 2017 Общество
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Эмма Меньшикова редактором «Липецкой газеты» работает уже 15 лет. Руководит отделом писем и социальных проблем. К ней обращаются со всей области, рассказывают о жизни, просят помощи и делятся самым сокровенным. Человеческие судьбы - главный источник ее вдохновения.
Стихи Эмма Меньшикова пишет с детства. Они ее и привели в профессию. У Эммы Меньшиковой 6 сборников. Последний принес ей литературную премию Алексея Липецкого.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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